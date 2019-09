Marko: "Verrast door snelheid Ferrari over één ronde"

Met een geweldige ronde verzekerde Charles Leclerc zich onverwacht op pole position voor de Singaporese Grand Prix. Ook Helmut Marko van Red Bull Racing had dat eigenlijk niet verwacht.

Op de vrijdag leek Ferrari er niet aan te pas te komen op het stratencircuit door de stadstaat. Zowel Leclerc als Sebastian Vettel eindigde in de tweede vrije training op een seconde van snelste man Lewis Hamilton, maar op zaterdag zat het team er weer helemaal bij. Leclerc was al de snelste in de derde vrije training en voltooide zijn hattrick aan pole positions door ook in de kwalificatie de snelste tijd te rijden.

Marko zag dat eigenlijk niet aankomen. Dat vertelde de talentscout van Red Bull aan de Kleine Zeitung. "We zijn verrast door de snelheid van Ferrari over een enkele ronde, maar we denken dat ze met iets reden dat een verstoord beeld geeft." Toch heeft Marko goede hoop dat het beeld er in de race anders uitziet. "Over een race-afstand zal dat anders zijn."

Teleurstelling bij Red Bull na kwalificatie

Red Bull Racing werd van tevoren tot de favorieten gerekend op Singapore, maar dat kon het team in de kwalificatie niet helemaal waarmaken. Een zwaar teleurgestelde Max Verstappen moest het doen met de vierde positie in de kwalificatie, terwijl Alexander Albon genoegen moest nemen met de zesde positie. Als er geen vreemde dingen gebeuren, zullen dat ook de startposities van de coureurs zijn in de race.