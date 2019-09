Marko: "Albon op dit moment favoriet voor zitje bij Red Bull in 2020"

Alexander Albon heeft in zijn eerste races bij Red Bull Racing een goede beurt gemaakt. De Brits-Thaise coureur heeft volgens Helmut Marko de beste papieren om ook in 2020 bij het Oostenrijkse team te rijden.

Met slechts twaalf Grands Prix ervaring op zak mocht Albon in België voor het eerst plaatsnemen in de RB15 van Red Bull. Voor de zomerstop reed hij nog voor Scuderia Toro Rosso, maar vanwege tegenvallende prestaties van Pierre Gasly besloot het Oostenrijkse team om de coureurs voor de tweede seizoenshelft te wisselen. In zijn eerste optredens voor zijn nieuwe team maakte Albon een prima indruk.

Op Spa-Francorchamps eindigde hij keurig als vijfde, terwijl hij op Monza de zesde positie behaalde. Die prima prestaties zorgen ervoor dat Albon de favoriet is om Max Verstappen ook in 2020 te vergezellen bij Red Bull. "We hebben tegen elkaar uitgesproken dat we daar nog even mee willen wachten. Op basis van wat we nu gezien hebben, is het antwoord echter een 'ja'. Ik denk dat we na de Grand Prix van Mexico weten wat we gaan doen", vertelde Marko aan Motorsport.com.

Volgens Marko heeft Verstappen namelijk een sterke teamgenoot nodig om op de toppen van zijn kunnen te presteren. Albon kan van de huidige Red Bull- en Toro Rosso-coureurs daarin het meeste voor de Nederlander betekenen. "Verstappen heeft een teamgenoot nodig die dicht bij hem in de buurt zit en die hebben we volgens mij gevonden in Albon. Hij doet het tot nu toe zeer goed en hij blijft zich verbeteren."