Vettel realistisch: "Ferrari kan beter, maar Mercedes is erg snel"

Sebastian Vettel heeft één conclusie kunnen trekken na de vrijdag in Singapore: Mercedes ziet er volgens de Duitser 'erg snel' uit. Ook weet hij dat Ferrari flink wat ruimte heeft om zich te verbeteren op de zaterdag.

Vettel eindigde de tweede vrije training op het Marina Bay Circuit op de derde positie, maar zijn achterstand op Lewis Hamilton bedroeg liefst acht tienden. Ook Max Verstappen was in zijn Red Bull fors sneller dan de Ferrari-coureur. In Singapore wordt gereden met een afstelling met veel downforce, een gebied waarin Ferrari dit seizoen tekortschiet. Vettel ziet dan ook de nodige verbeterpunten voor de zaterdag.

"We vergelijken het met Hongarije, maar vandaag is misschien niet de beste dag om het te vergelijken", vertelde Vettel tegenover onder andere GPToday.net. "Morgen zal een normalere dag zijn. Van onze kant was het volgens mij geen probleemloze vrijdag. We zullen het zien, maar ik denk dat Mercedes er snel uitziet en sneller is dan wij."

"Wij kunnen misschien meer laten zien, maar ik zou zeggen dat Mercedes vandaag de sterkste indruk achterliet. Ik denk dat we ons nog kunnen verbeteren, want de auto doet nog niet wat ik wil. Wat betreft de balans kan het beter. Alle nieuwe onderdelen die we naar deze race meegebracht hebben lijken te werken, dus dat is positief nieuws."

Levensduur mediums beperkt op vrijdag

Vettel merkte op de vrijdag ook op dat de mediums het niet bijzonder lang volhielden. "We gebruiken de softs niet zo veel. Hij biedt veel grip, maar gaat niet lang mee. Vandaag zag het er niet slecht uit, want de mediums waren eigenlijk niet veel beter. We gaan het morgen zien. Dan zetten we allemaal in op de softs en in de race zullen we dan proberen te overleven met een eenstopper."