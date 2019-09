Grosjean: "Ik had DTM en Formule E als mijn plan B en C voor 2020"

Haas F1 bevestigde gisteren dat Romain Grosjean ook komend seizoen een van haar coureurs is. De Fransman had al een back-up-plan klaar staan, dat bestond uit racen in de DTM en Formule E.

Het was tot donderdag onzeker waar de toekomst van Grosjean zou liggen. De GP2-kampioen van 2011 lag bij Haas F1 onder vuur vanwege tegenvallende prestaties en Nico Hülkenberg leek na zijn gedwongen vertrek bij Renault een van de kanshebbers op dat zitje. Toch werd gisteren bevestigd dat Grosjean voor het vijfde seizoen op rij aan mag blijven bij de Amerikaanse formatie van Gene Haas.

Op de donderdag gaf Grosjean al aan dat hij goed over zijn toekomst nagedacht heeft voordat hij besloot bij Haas te blijven. Hij had zelfs al een plan B opgesteld, zo vertelde hij na een vraag van GPToday.net. "Plan B was de DTM, waar ik met een aantal teams gesproken heb." Ook zat Grosjean te denken aan een overstap naar de Formule E, de klasse waar Nyck de Vries in 2019/20 gaat rijden.

Reflectie leidde tot contractverlenging bij Haas

"Het was meer een persoonlijke reflectie: wil ik verder in de Formule 1, waar ik weinig kans op de titel heb, of wil ik naar een klasse waar ik kampioen kan worden? Sinds mijn Formule 3-tijd ben ik een liefhebber van de DTM, een geweldig kampioenschap met goed uitziende auto's. DTM en Formule E kan je combineren, wat je een leuk seizoen kan opleveren. Plan A was de Formule 1, waar een aantal opties waren, met als plan B en C de DTM en de Formule E."

"Het was een lange reflectie. Wil ik verder in de Formule 1, wat de hoogste autosportklasse is? Het kan echter ook frustrerend zijn als je niet het juiste materiaal hebt. Ik heb er zelf over nagedacht, heb er met mijn kinderen over gesproken en ik heb besloten dat ik nog verder wil in de Formule 1."

Grosjean verwachtte lastige vrijdag al

Grosjean eindigde de vrijdag op de zeventiende positie. Hij had al verwacht dat het zwaar ging worden in Singapore. "Het was een lastige dag. We hadden al een beetje verwacht dat dit een lastig circuit zou zijn voor ons en ik denk dat het wat zwakke punten van de auto benadrukt heeft. We werken zo hard mogelijk aan oplossingen en het verkrijgen van meer downforce achter, om te kijken hoe we de achterbanden beter kunnen laten werken.