Williams: "Vertrek Kubica kwam onverwachts"

Het besluit van Robert Kubica om na 2019 te vertrekken bij Williams kwam voor Williams 'als donderslag bij heldere hemel'. Dat vertelde teambaas Claire Williams vrijdag tegen Sky Sports F1.

Kubica kondigde donderdag tijdens de persconferentie in Singapore aan dat hij besloten had om na het huidige seizoen te vertrekken bij het team uit Grove, nadat zijn terugkeer in de sport niet verliep zoals gehoopt. De Pool benadrukte dat hij het besluit zelf had genomen omdat hij zoekt naar kansen buiten de Formule 1 en het plezier in het racen terug wil vinden, in plaats van dat hij achteraan rijdt in de F1.

"Voor ons kwam het een beetje als een donderslag bij heldere hemel", verklaarde Williams. "We hebben niet veel gesprekken gehad over komend seizoen en wat onze plannen waren, maar ook niet over zijn plannen. Ik denk dat we heel duidelijk gemaakt hebben dat we geen haast hadden om dat besluit te nemen, maar Robert heeft die keuze zelf gemaakt en dat respecteren we."

Williams is lovend over het werk dat Kubica in de afgelopen twee jaar voor het team uitgevoerd heeft als reservecoureur en vaste rijder. "Hij heeft in de twee jaar dat hij bij ons zat geweldig werk geleverd voor het team en we hebben van hem genoten. Hij heeft ons natuurlijk geholpen in het ontwikkelen van de auto, dus we zullen hem missen zodra hij vertrokken is.

Geen haast bij keuze voor coureur 2020

Williams benadrukte vervolgens dat het geen haast om een keuze te maken over de vervanger van Kubica in 2020. Nicholas Latifi en Nico Hülkenberg lijken daarvoor de belangrijkste kandidaten te zijn. "We hebben een aantal kandidaten op onze lijst staan waar we aan denken. Je zal begrijpen dat we zoveel mogelijk vakjes af proberen te strepen bij het binnenhalen van onze coureur."

"Je wil natuurlijk snelheid op het asfalt, maar in onze positie is het ook belangrijk om iemand te hebben die ons duidelijke en sterke technische feedback kan geven waarmee we de auto kunnen ontwikkelen. We zijn een onafhankelijk team, dus marketingtechnisch moet deze coureur ook goed zijn. We zijn nog niet klaar om een besluit te nemen en we hebben geen haast. We moeten de best mogelijke beslissing voor het team nemen om in 2020 verder naar voren te komen op de grid.