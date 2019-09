Steiner: "Momenteel geen goede vervanger beschikbaar voor gridstraffen"

Het uitdelen van gridstraffen is binnen de Formule 1 en bij fans geen populaire strafmaatregel, maar volgens Haas F1-teambaas Günther Steiner is het moeilijk om een goed toepasbaar alternatief te vinden.

In de afgelopen jaren is er steeds meer kritiek gekomen op de gridstraffen, met name als deze uitgedeeld worden voor het overschrijden van het maximum aantal motorcomponenten per seizoen. Er wordt regelmatig gesproken over andere maatregelen om deze gridstraffen te voorkomen, zoals financiële straffen voor de teams, maar Steiner ziet daar het nut niet van in.

"Het is lastig om een andere oplossing te vinden. Als de straf te licht is, bestaat de kans dat je iets doet door gewoon meer geld uit te geven, waardoor je makkelijk een voordeel kan oplopen. Het is hetzelfde als je een boete krijgt voor een unsafe release. Voor Formule 1-teams is 5000 euro niets. Als je een tiende voordeel kan behalen voor 5000 euro, dan doe je dat iedere dag."

Het introduceren van ballastgewicht vindt Steiner ook geen goed plan. "Ik denk dat het nog verwarrender is dan gridstraffen. Gridstraffen leg je voorafgaand aan de race uit en dan is het prima. Het wordt voor de commentatoren erg lastig uit te leggen dat de ene auto langzamer is dan de anderen als je met ballast of minder brandstof gaat werken. Op dit moment hebben ze geen betere oplossing gevonden, dus blijft het zoals het is."

