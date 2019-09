Briatore looft Red Bull Racing en Honda, maar laakt uitspraken over Alonso

Red Bull Racing begint de zaken met Honda goed op orde te krijgen en dat vindt Flavio Briatore prijzenswaardig. Desondanks vindt hij niet dat het team zich negatief hoeft uit te laten over coureurs die niet voor het team rijden.

Red Bull maakte dit seizoen de overstap van Renault-motoren naar exemplaren van Honda. De Japanse leverancier werd na haar terugkeer in 2015 verguisd om de matige motor die het gebouwd heeft, maar de weg omhoog is gevonden sinds de samenwerking met McLaren eind 2017 beëindigd werd. Dit jaar zijn de resultaten van Red Bull en Honda goed en dat kan, in tegenstelling tot een aantal andere zaken, rekenen op complimenten van Briatore.

"Red Bull verdient natuurlijk credits voor het feit dat ze de zaken met Honda op orde lijken te hebben. Dat vind ik mooi om te zien en hoewel ze nu nog geen titelkandidaat zijn, zijn ze wel hard op weg om dat te worden. Dat neemt niet weg dat ze bij Red Bull niet negatief over andere coureurs hoeven te praten. Red Bull verdient namelijk ook niet de schoonheidsprijs voor hoe ze met coureurs omgaan", vertelde de voormalig teambaas van Renault aan Radio Sportiva.

Briatore boos om uitlatingen Horner over Alonso

Daarmee reageert Briatore op uitlatingen van Christian Horner aan het adres van Fernando Alonso. De Spanjaard zou volgens de Red Bull-teambaas overal 'chaos' veroorzaken en dat pikt Briatore, zijn voormalige manager, niet. "Onlangs liet hij zich negatief uit over Alonso en dat vond ik bijzonder. Ik denk dan terug aan de tijd dat ik ervoor zorgde dat Red Bull Racing Renault-motoren kreeg."

"Daar zou hij me nog steeds dankbaar voor moeten zijn. Ik kan het slecht hebben als iemand als Horner zich negatief uitlaat over Fernando. Hij weet dat Fernando niet alleen een uitstekende coureur is, maar ook een echte teamspeler. Fernando heeft er bij McLaren alles aan gedaan om de jongens binnen het team te motiveren, maar helaas bleken het team en Honda in dit tijdperk geen goede match. Dat kan gebeuren."