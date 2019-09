Overzicht: Ferrari en Red Bull kiezen zelfde bandencompounds voor Rusland

Pirelli heeft onthuld welke keuzes de teams gemaakt hebben wat betreft de bandencompounds voor de Russische Grand Prix. Ferrari en Red Bull Racing zitten voor de race in Sochi op een lijn in hun keuzes.

De teams mochten in de afgelopen maanden aan bandenleverancier Pirelli doorgeven hoeveel setjes zachte, medium en harde banden ze willen ontvangen in Rusland. In een eerder stadium kondigde het Italiaanse bedrijf aan dat de teams kunnen kiezen uit de compounds C2, C3 en C4. Zo'n anderhalve week voor het begin van het Grand Prix-weekend op het Sochi Autodrom is duidelijk welke keuzes de teams gemaakt hebben.

Ferrari en Red Bull Racing zijn in ieder geval erg eensgezind in hun keuzes. Alle vier coureurs van deze teams verschijnen met precies dezelfde bandencompounds aan de start van het weekend: negen setjes softs, drie setjes met mediums en een setje harde banden. Daarmee wijken ze af van de keuze van Mercedes, dat beide coureurs uit heeft laten rusten met acht setjes zachte banden. Lewis Hamilton heeft daarnaast vier setjes mediums en een setje hards, Valtteri Bottas drie setjes mediums en twee setjes hards.

Vier teams zetten vol in op de zachtste compound van het weekend, de C4. Dat zijn Renault, Haas F1, Racing Point en Alfa Romeo.

Overzicht bandencompounds GP Rusland