Doornbos: "Verstappen kansrijk in Singapore, maar Mercedes ook erg sterk"

Robert Doornbos is voorzichtig positief over de kansen van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Singapore. Toch beseft de analist van Ziggo Sport dat de Red Bull-coureur niet alleen genoeg heeft aan een goede kwalificatie.

De afgelopen jaren moest Red Bull Racing het vaak hebben van circuits waar downforce van doorslaggevend belang was en ook in 2019 is dat weer het soort circuit waarop het team optimaal presteert. In Hongarije was Verstappen dichtbij de zege, maar bleek Lewis Hamilton in de slotfase op zijn nieuwere banden toch te sterk voor de Nederlander.

Doornbos vertelde in Peptalk dat Verstappen in principe een mooie kans heeft om te winnen, hoewel hij Mercedes ook grote kansen toedicht. Zelfs Ferrari ziet de voormalig Formule 1-coureur niet als kansloos. "In principe is Red Bull hier snel, net als Mercedes. Ferrari doet het hier echter ook altijd goed. Hoewel ze een minder chassis hebben, kunnen ze veel goed maken op het rechte stuk. Het wordt spannend, maar Verstappen heeft zeker kans om te winnen."

'Kwalificatie niet allesbepalend in Singapore'

In Singapore zal een goede kwalificatie wederom belangrijk zijn, maar toch zegt dat volgens Doornbos niet alles. "Je wint niet zomaar even, vooral niet in Singapore. Alleen een goede kwalificatie is niet voldoende. In Hongarije piekte Max op het juiste moment door pole position te pakken, maar was hij in de race niet snel genoeg. Na een goede kwalificatie op zaterdag moet hij de auto ook nog eens 70 ronden uit de muur weten te houden."

Verstappen staat bekend als een goede regenrijder, maar Doornbos meent dat het voor de zevenvoudig Grand Prix-winnaar niet per se een voordeel is als het in Singapore gaat regenen. "Als het gaat regenen wordt het één groot casino. De baan, die van zichzelf al glad is, wordt nog gladder. Het wordt dan echt tricky. Ondanks dat Max goed is in de regen wil je dat eigenlijk voorkomen als je gewoon competitief bent."