Hülkenberg vol vertrouwen over toekomst: "Er wordt onderhandeld"

Nico Hülkenberg heeft er vertrouwen in dat hij zijn loopbaan in de Formule 1 kan voortzetten, nadat Renault besloot hem na 2019 te vervangen. De Duitser stelt dat er voldoende interesse in zijn diensten is.

Hülkenberg is de coureur die de meeste Grand Prix-starts gemaakt heeft zonder ooit op het podium te staan. De Duitser debuteerde in 2010 bij Williams, zat vervolgens een jaar aan de zijlijn en keerde in 2012 terug in de sport bij Force India. Een jaar later volgde de stap naar Sauber, om in 2014 terug te keren bij Force India. Na drie relatief succesvolle seizoenen kreeg hij in 2017 de kans als fabriekscoureur bij Renault.

Het Franse team heeft na drie seizoenen met de Hulk genoeg gezien en besloten hem voor 2020 te vervangen door Fransman Esteban Ocon, die zelf een jaar langs de zijlijn heeft moeten toekijken. Adviseur Alain Prost verkondigde later dat het team behoefte had aan een frisse, positieve wind en dat Hülkenberg dat niet kon bieden. Toch heeft de Duitser vertrouwen dat hij een toekomst in de Formule 1 heeft.

'Nog niets concreets, maar wordt aan gewerkt'

Hülkenberg was afgelopen week te gast bij een televisieprogramma van het Duitse RTL en daar vertelde hij dat hij vertrouwen heeft in zijn toekomst in de Formule 1. "Maar als ik het wil, dan krijg ik een stoeltje. De inkt is nog nergens droog, maar er wordt aan gewerkt. Interesse is er zeker en opties ook. Er wordt onderhandeld en er vinden gesprekken plaats."