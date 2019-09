Ricciardo: "Misschien ga ik wel iets met muziek of mode doen na mijn F1-carrière"

Daniel Ricciardo heeft geen behoefte aan een toekomst in de Formule 1 als hij als coureur uitgeracet is. Een rol als teambaas, manager of commentator ziet hij in ieder geval niet zitten.

Ricciardo maakte afgelopen winter de overstap van Red Bull Racing naar het fabrieksteam van Renault. In de vorige race boekte hij zijn beste resultaat van het seizoen, want de Australiër werd vierde op Monza. Hoewel Ricciardo momenteel nog niet de behoefte heeft om te stoppen, weet hij wel dat hij na zijn racepensioen niet veel meer in de Formule 1 te zien zal zijn. "Als ik niet meer de behoefte heb om te racen, zal ik denk ik helemaal uit de sport stappen", vertelde hij aan The Checkered Flag.

Misschien wel muziekcarrière

Veel coureurs keren na hun Formule 1-carrière nog als teambaas, commentator of manager van coureurs terug in de paddock, maar Ricciardo ziet dat voor zichzelf niet zo zitten. Dat heeft volgens de zevenvoudig Grand Prix te maken met het feit dat hij als kind zijn horizon verbreed heeft met andere sporten en hobby's.

"Ik heb altijd al veel verschillende interesses gehad. Ik hou van racen, maar als kind heb ik daar veel andere sporten naast gedaan. Ik denk dat het dan ook fijn is om dit hoofdstuk helemaal af te sluiten als het zover is en te kunnen zeggen: 'dit was het dan'. Misschien ga ik wel iets met muziek doen of met mode, maar ik weet het op dit moment nog niet helemaal."