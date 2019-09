Wolff: "Ferrari zal in Singapore competitiever zijn dan in Hongarije"

Mercedes verwacht komende week in Singapore sterker voor de dag te komen dan in België en Italië. Toch verwacht het team niet dat Ferrari door het ijs zakt, zoals in Hongarije nog wel gebeurde.

De verhoudingen in 2019 zijn eigenlijk behoorlijk duidelijk. Mercedes kan eigen op alle circuits goed uit de voeten, Red Bull Racing moet het nog altijd vooral van de circuits hebben waar veel downforce nodig is en Ferrari doet het vooral goed op circuits waar lange rechte stukken zijn en waar topsnelheid van doorslaggevend belang is.

Singapore 'op papier beter' voor Mercedes en Red Bull

Na twee races waar Ferrari de lakens uitdeelde, lijkt er komend weekend weer een lastigere race voor de Scuderia aan te komen. In Singapore is veel downforce nodig en op dat vlak komt het team tekort ten opzichte van Mercedes en Red Bull. Toch denkt Toto Wolff niet dat een herhaling van de Hongaarse Grand Prix wordt, toen Ferrari op een minuut gereden werd. "Er zijn nog zeven races te rijden en we hebben een solide voorsprong in beide kampioenschappen."

"Een reeks van een of twee echt slechte wedstrijden kan er echter voor zorgen dat het momentum de andere kant op gaat, dus we moeten alles blijven geven. Dat zullen we ook doen. Je mag niets voor lief nemen. We wisten dat Spa en Monza lastig voor ons zouden worden en dat gebeurde uiteindelijk ook. Op papier ziet Singapore er veel beter uit voor ons en de Red Bulls. Er bestaan echter geen twijfels dat Ferrari in de tussentijd ook geleerd heeft en daar een beter pakket heeft dan in Hongarije."

Met nog zeven races te gaan verdedigt Lewis Hamilton in het kampioenschap voor coureurs een voorsprong van 63 punten op teamgenoot Valtteri Bottas. In het constructeurskampioenschap heeft Mercedes momenteel 505 punten verzameld, 152 meer dan nummer 2 Ferrari en bijna het dubbele van Red Bull Racing.