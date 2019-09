Williams draaide verlies in eerste zes maanden van 2019

De Formule 1-divisie van Williams heeft verlies gedraaid over de eerste zes maanden van 2019. In dezelfde periode vorig jaar wist het team nog een kleine winst te noteren.

De prestaties van Williams zijn in het afgelopen jaar significant verslechterd. In 2017 werd het team nog vijfde bij de constructeurs, vorig jaar werd het team tiende en laatste. Ook dit jaar staat het team duidelijk op de laatste positie in het kampioenschap, deze keer met een volledig nieuwe line-up. George Russell en Robert Kubica namen de plaats in van Lance Stroll en Sergey Sirotkin.

Ook werd na het vertrek van titelsponsor Martini een opvolger gevonden in ROKiT, terwijl de komst van Kubica ook betekende dat er een flink bedrag aan sponsorgeld binnenkomt van Orlen. Desondanks draaide de Williams Group een verlies van 18,8 miljoen pond tussen januari en juni, terwijl vorig jaar nog een verlies van 2,7 miljoen pond genoteerd werd.

Bijna 17 miljoen pond verlies voor F1-team

Het grootste deel van het verlies komt vanuit de Formule 1-divisie. De inkomsten liepen terug van 60,7 miljoen pond in de eerste zes maanden van 2018 naar 46,3 miljoen pond in het eerste halfjaar van 2019. Het verlies van het team komt uit op 16,8 miljoen pond, terwijl in dezelfde periode van 2018 een winst van 200 duizend pond genoteerd werd. De omzet van Williams Advanced Engineering groeide naar 30,9 miljoen pond.

"Onze financiële resultaten laten een uitdagend eerste halfjaar zien voor onze F1-operatie, maar ook de aanhoudende groei van Williams Advanced Engineering", stelt Group CEO Mike O'Driscoll. "De financiële resultaten van de F1 zijn vooral een gevolg van onze positie in de eindstand van het constructeurskampioenschap van vorig jaar en de daarbij behorende vermindering van het prijzengeld."

"In vergelijking met de eerste zes maanden van 2018 was er een kleine verlaging van het sponsorgeld, hoewel we grote deals wisten te sluiten met ROKiT en Orlen. Hoewel we wederom een lastig seizoen hebben op de baan, zien we tekenen van verbetering. Potentiële partners blijven geïnteresseerd omdat wij een van de oudste F1-teams zijn. Dit wordt het best gedemonstreerd door de recente contractverlenging van ROKiT, die nu tot 2023 bij ons blijven."

Vertrouwen in nieuwe reglementen

Toch heeft O'Driscoll vertrouwen in de toekomst. "De onderhandelingen met Formula One Management en Liberty Media over de toekomst van de sport vanaf 2021 zijn productief en we geloven dat deze een broodnodige kans voor Williams zijn om te profiteren van een gelijker speelveld, evenals de nieuwe technische reglementen."