Red Bull Racing beslist na GP Verenigde Staten over invulling zitjes 2020

Red Bull heeft een datum geprikt voor een moment waarop er gekeken gaan worden naar de coureurs voor Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso in 2020. Dat kondigde Helmut Marko aan in gesprek met Speedweek.

Van de vier coureurs die momenteel voor de twee Red Bull-teams in de Formule 1 rijden, is er slechts eentje zeker van zijn plek voor 2020: dat is Max Verstappen, die komend jaar aan zijn vierde volledige seizoen bij Red Bull Racing gaat beginnen. Het is nog niet duidelijk wie zijn teamgenoot gaat worden en het is evenmin duidelijk welke twee coureurs komend jaar bij Scuderia Toro Rosso racen.

Momenteel bezet Alexander Albon het zitje bij Red Bull, nadat hij sinds de Belgische Grand Prix Pierre Gasly afgelost heeft. De Fransman rijdt nu bij naast Daniil Kvyat bij Toro Rosso. Marko weet inmiddels zo ongeveer wanneer de coureurs en de teams duidelijkheid krijgen over wie waar rijdt in 2020. "Na de Grand Prix van de Verenigde Staten zullen we evalueren wie waar gaat rijden in 2020."

Tevredenheid over Albon, geen Vettel in 2020

Marko is tevreden over de verrichtingen van Albon. "Hij past goed bij het team, debuteerde sterk in België en doet wat we van hem verwachten. Vanaf de eerste ronde stond hij er helemaal. Zijn komst naar Red Bull Racing had niets te maken met de Thaise mede-eigenaren van Red Bull. Zij hebben nooit gesproken en het was volledig aan ons", benadrukte de Oostenrijker dat de keuze voor Albon niet gedwongen was.

Eerder dit jaar was er sprake van dat Sebastian Vettel mogelijk terug zou keren bij Red Bull, misschien wel als onderdeel van een ruildeal met Max Verstappen. Marko weet daar niets van. "Ik heb geen idee waar de toekomst van Vettel ligt. We hebben samen geweldige jaren gehad, maar we hebben onze vier coureurs. Vettel is momenteel voor ons niet relevant."