Marko opvallend positief na rampzalige vrijdag voor Verstappen

Max Verstappen kende geen goede vrijdag op het circuit van Silverstone. In beide vrije trainingen had hij een enorme achterstand op de kop van het veld, en hij was dan ook niet tevreden. Red Bull-adviseur Helmut Marko klinkt echter veel positiever.

Verstappen begon de dag met een tiende tijd in de eerst vrije training op het iconische Britse circuit. Zijn achterstand op de snelste tijd van Lewis Hamilton bedroeg ongeveer een halve seconde, en in de tweede training ging het niet veel beter. Hij noteerde wel een vijfde tijd, maar hij moest 0,498 seconden toegeven op de tijd van Lando Norris. Het zorgde voor ontevredenheid bij Verstappen.

Balansproblemen

Red Bull-adviseur Helmut Marko was iets optimistischer, en hij sprak zich uit bij Viaplay: "We hebben goede vooruitgang geboekt van de eerste training naar de tweede training. We hebben alleen nog niet de juiste balans. In sommige bochten hebben we enorme onderstuur, met name in de tweede sector waar we drie tienden verliezen."

Wat gaat er goed?

Marko ziet echter ook wat pluspunten, en daar is hij heel erg enthousiast over: "Grappig genoeg zagen we er in de long run veel competitiever uit. En de bandenslijtage was ten opzicht van Ferrari en Mercedes veel beter. Laten we maar eens kijken of we datgene kunnen vinden om het onderstuur te verhelpen. Ik denk dat we er dan goed voor staan."

De sterke racepace is fijn, maar morgen is een goede ronde in de kwalificatie ook belangrijk. Een sterke uitgangspositie is nog, en Marko weet wat Red Bull moet doen: "We moeten het onderstuur verhelpen, wat betekent dat we over het algemeen een betere balans moeten hebben."

Updates

Red Bull reed vandaag ook rond met een aantal updates aan de vloer, maar Marko kan er door de balansproblemen nog niets zinnigs over zeggen: "Dat is lastig te zeggen, omdat we zoveel verliezen door het onderstuur. Als we dat kunnen verhelpen, dan zien we er competitiever uit."