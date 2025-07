Marko verwacht zege van Verstappen op Silverstone

Max Verstappen start de Britse Grand Prix vandaag vanaf de pole position. De Nederlander verbaasde vriend en vijand met deze prestatie, maar Helmut Marko dacht daar anders over. De Oostenrijker heeft altijd vertrouwen gehouden in Verstappen, en hij verwacht vandaag ook veel van hem.

Verstappen kende op vrijdag een tweetal tegenvallende vrije trainingen, waardoor men weinig van hem verwachtte in de kwalificatie. Hij reed echter een magisch rondje, en dat zorgde voor verbazing. Ook bij Red Bull zagen ze dit niet aankomen, al blijft teamadviseur Helmut Marko altijd tegen de stroom inzwemmen. Hij geloofde wél in de pole, en voor vandaag heeft hij er ook vertrouwen in.

Marko heeft er vertrouwen in

In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports kijkt Marko vooruit naar de race. Hij stelt wel dat het iets lastiger wordt, maar het zelfvertrouwen is nog steeds aanwezig: "Het wordt echt een spannende race, want alles zal dicht bij elkaar zitten. En hoe ga je om met de banden en met de tactiek? Ik denk echter dat we er wat dat betreft goed voor staan."

Gaan de weergoden een rol spelen?

Iets anders wat in het voordeel kan werken van Verstappen, is het weer. Het is een regenachtige dag op Silverstone, en Verstappen staat bekend als een soort regentovenaar. Marko stelt dat de set-up van Verstappen hier ook flink bij kan helpen: "Met weinig downforce op zo'n kleine vleugel... Dan is het aan Max om echt te laten zien wat hij in huis heeft!"

Of het gaat regenen tijdens de Grand Prix, is afwachten. Het regende in de ochtenduren, maar het is de verwachting dat het in de middag wat gaat opklaren. De kans blijft echter wel bestaan dat er toch nog een verdwaalde regenwolk over het circuit zal trekken. Voor Verstappen zal het weinig uitmaken, hij focust zich volledig op zijn race.