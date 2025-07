Marko haalt zijn gelijk en prijst Verstappen de hemel in

Max Verstappen heeft Red Bull voor even uit de crisis getrokken. Op het circuit van Silverstone pakte hij op grandioze wijze de pole position. Bij Red Bull waren ze heel erg trots, en Helmut Marko wijst naar de altijd bepalende rol van de 'Max-factor'.

Verstappen werd door weinig mensen gezien als een kanshebber op een goed resultaat in het Verenigd Koninkrijk. In de vrije trainingen leek het nergens op, en de McLarens en de Ferrari's waren veel sneller. In de kwalificatie sloeg Verstappen hard terug, en dat was een mooie beloning voor al het harde werk van de monteurs van Red Bull.

Onderstuur

Red Bull-adviseur Helmut Marko was apetrots op het resultaat van Verstappen. Hij deelde zijn vreugde met de Duitse tak van Sky Sports: "We wisten op vrijdag al dat we vooraan mee konden doen als we het onderstuur onder controle zouden krijgen en meer balans wisten te vinden."

Marko zag positieve signalen

Marko verklaart dat Red Bull al had gezien dat er veel mogelijk was. Met een grote grijns legt de Oostenrijker dat uit: "Dat bleek uit de long runs. We hebben de auto geleidelijk en met steeds relatief kleine veranderingen op orde weten te krijgen. En natuurlijk kwam de Max-factor daar daarna nog bij!"

Werken de updates?

Red Bull introduceerde voor dit weekend ook een aantal updates aan de vloer van de auto van Verstappen. Volgens Marko doen de nieuwe onderdelen precies wat ze hadden verwacht: "In tegenstelling tot het weekend in Oostenrijk, heeft het nu veel meer opgeleverd. We weten dat het niet zo eenvoudig is om deze auto's af te stellen als er nieuwe onderdelen komen. We hebben goed werk geleverd en daar zijn we echt heel erg blij mee. Het levert ons een mooie positie op."

Verstappen deelt morgen de eerste startrij met McLaren-coureur Oscar Piastri, die slechts 0,103 seconden langzamer was.