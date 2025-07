Geïrriteerde Marko ontkent deal tussen Verstappen en Mercedes

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft zwaar geïrriteerd gereageerd op de speculatie omtrent Max Verstappen. De regerend wereldkampioen werd nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Volgens Marko heeft Verstappen nergens een contract getekend en kan dit ook helemaal niet.

Voorafgaand het raceweekend in Oostenrijk zorgde George Russell voor onrust door te stellen dat Mercedes in gesprek was met coureurs zoals Verstappen. Niemand bij Mercedes wilde dit ontkennen of bevestigen. De verhalen werden steeds serieuzer, en eerder deze week meldde de Italiaanse tak van Sky Sports dat Verstappen zijn jawoord had gegeven aan Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Marko ontkent de geruchten

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft nu voor het eerst gereageerd op deze nieuwe geruchten. De Oostenrijker is helemaal klaar met alle verhalen, en reageert met de nodige irritatie bij de krant Kleine Zeitung: "Hij heeft niet getekend en dat kan ook niet."

Marko wil dat deze verhalen snel uit de wereld gaan verdwijnen. Het zorgt voor veel chaos: "Het begint gewoon irritant te worden. Dezelfde vragen blijven telkens terugkomen en we blijven steeds dezelfde antwoorden geven, want de uitgangspositie is ook niet veranderd."

Verstappen beschikt bij Red Bull over een contract dat loopt tot en met 2028. Het is bekend dat er een aantal exit clausules in zijn contract staan, maar het is onduidelijk wat deze precies inhouden.

De toekomst van Tsunoda

Bij Red Bull spelen er nog veel meer zaken, want het ging in de afgelopen dagen ook over de toekomst van Yuki Tsunoda. De Japanner presteert ondermaats, maar volgens Marko gaan ze hem niet ontslaan: "Het plan is dat hij het seizoen gaat afmaken, daar is niets aan veranderd."

Volgens Marko kunnen ze ook niet anders: "We hebben geen alternatief. We hebben gesprekken met hem gevoerd, ook met het engineeringteam. Hij was volledig uit zijn doen in Spielberg. We willen graag zien dat zijn resultaten stabiliseren en de auto niet meer zo hard op Max afstellen. Dat zou hem kunnen helpen."