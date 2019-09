Haas F1 heeft papierwerk ingediend voor officiële naamswijziging

Haas F1 heeft het papierwerk ingediend bij de FIA om de naam van de inschrijving officieel te veranderen. Dat heeft een woordvoerder van het team bevestigd tegenover GPToday.net.

In de eerste drie seizoenen van haar bestaan racete Haas onder de naam Haas F1 Team, maar na de toevoeging van Rich Energy als titelsponsor werd dat voor 2019 veranderd naar Rich Energy Haas F1 Team. Eerder vandaag maakte de Amerikaanse renstal echter bekend dat het contract met de energiedrankjesmaker per direct met wederzijdse instemming beëindigd is.

Nu het contract met Rich Energy beëindigd is, zal Haas F1 ook de link met haar voormalige titelsponsor in de teamnaam willen verwijderen. Om dat te bewerkstelligen heeft de renstal het benodigde papierwerk ingediend bij de FIA. Om de verandering van de teamnaam officieel te maken, moet dat papierwerk binnen zeven dagen van het ingaan van de wijziging ingediend zijn bij de autosportbond. Haas F1 heeft dat inmiddels gedaan, zo vertelde het team aan GPToday.net.

Ferrari veranderde naam inschrijving ook in 2019

Haas F1 is niet het eerste team dat in 2019 de naam van haar inschrijving heeft laten wijzigen. Ferrari begon het seizoen met de naam Scuderia Ferrari Mission Winnow, maar deze naam is inmiddels al meerdere keren veranderd. Tijdens de wintertests en in Bahrein, China en Azerbeidzjan was de toevoeging van Mission Winnow wel aanwezig, in Australië en gedurende het Europese seizoen ging het team door het leven als Scuderia Ferrari.