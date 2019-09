Positief gevoel overheerst bij Verstappen na vijfde tijd in tweede vrije training

Max Verstappen kan hoop putten uit een op het oog goede eerste dag in Italië. De Red Bull Racing-coureur zou het liefst zien dat de race in de regen verreden wordt, maar ook zijn snelheid op een droge baan noemde hij positief.

In de grotendeels natte eerste vrije training had Verstappen de zevende tijd gereden, maar in de middag wist hij op een droge baan twee plaatsen op te schuiven. De Nederlander moest beide Ferrari's en Mercedessen weliswaar voor zich dulden, maar met ruim drie tienden was het gat minder groot dan verwacht. Na afloop van de tweede vrije training toonde de Verstappen zich dan ook tevreden.

"Het was een goede dag. Natuurlijk waren de condities lastig, maar wat we vandaag konden doen was positief", vertelde hij aan GPToday.net. "De auto werkte erg goed. We lijken nog steeds competitief op een circuit waar we normaal veel tekort komen op het rechte stuk. De auto gedraagt zich echter redelijk goed, dus daar was ik blij mee. Zowel de korte als de lange runs zagen er goed uit."

Verstappen reed snelle ronde zonder slipstream

Een goede slipstream kan op Monza een flinke hap tijd schelen en dus is de verwachting dat de teams in de kwalificatie slipstreamspellen gaan spelen. Verstappen stelt echter dat hij zijn snelste ronde uit de tweede vrije training in vrije lucht gereden heeft, zonder dat hij hulp kreeg van een slipstream.

"Ik reed die ronde helemaal in mijn eentje, dus het was redelijk goed. Dat geldt ook voor hoe de auto aanvoelde. Daar ben ik redelijk blij mee. Ik doe niet echt mee aan het gevecht in de kwalificatie, dus daar richt ik me ook niet bepaald op. Ook in de lange runs werkte de auto goed. We weten dat we in de lange runs nog veel snelheid op de rechte stukken missen, maar de auto gedroeg zich prima als je kijkt naar de rondetijden."

Ondanks het veelbelovende tempo onder droge omstandigheden doet Verstappen een verzoekje aan de weergoden voor zondag: hij zou graag in de regen rijden. "Op een natte baan ben ik sneller en op het droge zijn we oké. Ik zou dus altijd voor regen kiezen als je vanuit de achterhoede moet vertrekken, maar ook als het droog blijft, is het prima."