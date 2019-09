Ferrari speelt hoofdrol in bezetting persconferenties voor Italiaanse Grand Prix

Ferrari rijdt komend weekend haar thuisrace tijdens de Grand Prix van Italië. In de aanloop naar de race spelen teamleden van de Scuderia dan ook een hoofdrol in de bezetting van de persconferenties van de FIA.

Zoals gebruikelijk zullen er op donderdag vijf coureurs plaatsnemen achter de microfoons. De afvaardiging van Ferrari bestaat tijdens dit persmoment, dat om 15.00 uur zal plaatsvinden, liefst drie rijders af: naast vaste coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel is ook Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi door middel van de Driver Academy verbonden aan de Scuderia.

Giovinazzi is tevens de enige Italiaan op de grid in 2019, waardoor het niet bijzonder verrassend is dat de FIA hem uitgenodigd heeft voor het persmoment. Naast de Alfa-coureur, Vettel en Leclerc zullen ook Nico Hülkenberg van Renault en Pierre Gasly van Scuderia Toro Rosso achter de microfoons plaatsnemen tijdens de persconferentie.

Een dag later zullen vier teambazen en een afgevaardigde van de Italiaanse bandenleverancier Pirelli bij de persconferentie zitten. Tussen de beide vrije trainingen zullen Mattia Binotto van Ferrari, Aldo Costa van Mercedes, Mario Isola van Pirelli, Toro Rosso-teambaas Franz Tost en Claire Williams van Williams de pers te woord staan.