Racing Point hoopt in zomerstop 2021 naar nieuwe fabriek te verhuizen

Racing Point heeft plannen om tijdens de zomerstop van het seizoen 2021 de nieuwe fabriek in gebruik te gaan nemen. Die nieuwe fabriek is onderdeel van plannen om haar positie in de Formule 1 te verstevigen.

Het in Silverstone gevestigde team bevestigde eerder dit jaar dat het plannen had om een gloednieuwe fabriek te bouwen in de aankomende jaren. Door extra investeringen van de nieuwe eigenaren, die het noodlijdende Force India in de zomer van 2018 overnamen, stelt teambaas en CEO Otmar Szafnauer dat er grote verschillen zijn met het team dat twaalf maanden geleden nog op de grid stond.

"Er zijn veel dingen die anders zijn, vertelde Szafnauer tegenover onder andere GPToday.net. "Een van de significante dingen is dat we geen last hebben van de financiële instabiliteit die we eerder hadden. Dat betekent dat we onze ontwikkelingen voor de auto kunnen plannen. We kunnen plannen wanneer we updates willen meebrengen en dat gebeurt nu ook echt."

"We hebben ook zo'n veertig nieuwe werknemers aangenomen. Een jaar geleden lag het aantal op 405, nu zitten we op 445", vervolgt Szafnauer. "Als er goede mensen beschikbaar zijn, dan zijn we geïnteresseerd. We voegen mensen toe, we groeien en we willen graag competitiever zijn. Dat zijn onze plannen voor de toekomst, maar het heeft tijd nodig. Het gaat niet over een nacht ijs."

Bouw moet in eerste kwartaal 2020 beginnen

Szafnauer voegde eraan toe dat Racing Point hoopt om komende maand toestemming te verkrijgen voor de planning van haar nieuwe fabriek, zodat de bouw van de faciliteit begin 2020 kan beginnen. "Buiten dat hebben we meer plannen voor de toekomst. Er komt een nieuwe fabriek: in oktober moeten we toestemming voor de plannen krijgen, zodat de bouw in het eerste kwart van volgend jaar kan beginnen."

"Het plan is om in de zomerstop van 2021 echt te gaan verhuizen naar de nieuwe fabriek. Hoewel dat dus in de komende achttien maanden nog een vooruitzicht blijft, zijn we vandaag de dag al wel bezig met deze plannen."