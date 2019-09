Racing Point bevestigt contractverlenging Sergio Perez

Sergio Perez heeft een nieuwe meerjarige overeenkomst getekend met Racing Point waarmee hij zijn toekomst op lange termijn bij het team veiligstelt. Het team van eigenaar Lawrence Stroll is zeer tevreden met de bijdrage die de Mexicaan levert en kan het goed vinden met zijn teamgenoot Lance Stroll.

De Mexicaanse coureur kwam in 2014 bij het in Silverstone gevestigde team, toen het nog Force India heette, nadat hij eerder uitkwam voor Sauber en McLaren.

Na een aantal succesvolle jaren in het middenveld is Force India afgelopen zomer in de problemen terechtgekomen, voordat het werd gered door een consortium van investeerders onder leiding van Lawrence Stroll.

Lawrence's zoon Lance kwam bij Perez in het team voor het seizoen van 2019, maar het is geen soepel seizoen geweest voor Perez want hij zit momenteel op de 16e plaats in het rijderskampioenschap omdat hij sinds Azerbeidzjan geen punten heeft gescoord.

Ondanks het moeilijke seizoen is Perez duidelijk tevreden met het vasthouden aan Racing Point voor de komende jaren, in een deal waarbij hij een nieuw contract tekende tot het einde van 2022, zo kan GPToday.net melden. Grote financier achter Perez is nog altijd Telmex, die zowel Perez als Racing Point voorziet van sponsoring.