William Storey heeft controle over Rich Energy terug

William Storey heeft de controle over Rich Energy hervat, slechts enkele weken nadat hij vanwege juridische problemen uit die positie was verwijderd. Storey heeft zijn meerderheidsbelang in Rich Energy behouden, nadat de onrust rond zijn bedrijf hem de controle aan een derde had afgestaan.

Met meerdere rechtszaken die eerder deze zomer tegen Rich Energy werden aangespannen vanwege inbreuken op het auteursrecht, en een afzonderlijke kwestie met betrekking tot de overdracht van aandelen aan wijnbedrijf Vin-X, werd Rich Energy omgedoopt tot Lightning Volt met eigendom afgestaan ​​door Storey aan de BDG Group in Londen, namelijk aan regisseur Matthew Bruce Kell.

De BDG Group is een curator zonder vergunning, op wiens website te lezen is: "We zullen uw bedrijf overnemen en u kunt ontslag nemen en ons vanaf dat moment alles laten regelen. Ons team van advocaten, accountants en gespecialiseerde onderhandelaars zal alles regelen, van het opstellen van financiële rapporten en het onderhandelen met uw schuldeisers tot het bijwonen van de nodige insolventiebijeenkomsten. We zullen uw voormalige bedrijf en uw rol daarin in het gunstigste licht aan al uw belanghebbenden presenteren."

Het Haas F1-team, dat Rich Energy-branding blijft runnen als hun hoofdsponsor, heeft eerder gezegd dat ze bereid zijn hun deal met het drankenbedrijf te blijven respecteren, op voorwaarde dat William Storey uit beeld is. Als het bedrijf dit niet kan, zegt Haas dat ze Rich Energy voor een bedrag van 35 miljoen dollar zullen vrijstellen van hun contract.

Op donderdag in Spa-Francorchamps werden echter documenten vrijgegeven door het Britse bedrijfsregister om aan te tonen dat William Storey de controle over Rich Energy (Lightning Volt) heeft hervat. Op een totaal van 10.000 aandelen heeft Storey 6400 aandelen teruggenomen, waardoor hij opnieuw meerderheidsaandeelhouder is. Deze 6400 aandelen werden aan hem overgedragen door Matthew Bruce Kell van de BDG Group.

Zoran Terzic, die naast Storey als directeur van het bedrijf diende, is ook genoemd om zijn rol als bestuurder te hervatten, maar lijkt op dit moment geen aandelen te bezitten. De minderheidsaandeelhouders zijn Charlie Simpson, Robert Lee, Lloyd Tunicliffe en Neville Weston - de mannen die eind juni / begin juli probeerden de controle over Rich Energy van Storey te ontnemen. Ze vormen echter, samen met 1200 aandelen in handen van Brandsellers Holdings, nog steeds slechts een derde van de eigendom van het bedrijf.

Nu de Rich Energy-sage weer van start lijkt te gaan, wordt de status van de sponsorovereenkomst tussen het bedrijf en Haas opnieuw in twijfel getrokken.