Albon begint met gridstraf aan werkzaamheden bij Red Bull Racing

Scuderia Toro Rosso en Red Bull Racing krijgen dit weekend de spec-4 motor van Honda ter beschikking. Daniil Kvyat en Alexander Albon mogen op Spa-Francorchamps al gebruikmaken van de nieuwste krachtbron van de Japanse fabrikant.

Honda en Red Bull Racing kondigden in een eerder stadium al aan dat er na de zomerstop een vierde versie van de Honda-motor zou komen, maar dat het nog niet duidelijk was wanneer deze in gebruik genomen zou worden. Nu heeft Honda dus bevestigd dat de nieuwe krachtbron voor twee coureurs beschikbaar gemaakt wordt: voormalig teamgenoten Albon en Kvyat zijn de gelukkigen.

Albon en Kvyat krijgen de nieuwe krachtbron dus al wel op Spa, wat voor beide heren het vierde exemplaar van de Honda-motor betekent. De coureurs van Toro Rosso en Red Bull zijn hierdoor bij voorbaat veroordeeld zijn tot een gridstraf. Max Verstappen en Pierre Gasly krijgen de krachtbron op een later moment, vermoedelijk tijdens de Italiaanse Grand Prix.

"We introduceren tijdens deze race de spec 4 van onze krachtbron", vertelde Toyoharu Tanabe in de voorbeschouwing van Honda. "We hopen vanzelfsprekend op een flinke stap in de betrouwbaarheid en performance. We hopen dat de beide teams met de spec 4 nog betere resultaten kunnen boeken in deze fase van het seizoen."