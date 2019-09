Latifi maakt tijdens eerste vrije training in België zijn opwachting voor Williams

Formule 2-coureur en uitdager van Nyck de Vries in de strijd om de titel, Nicholas Latifi, zal tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van België één van de Williams-auto's besturen.

Het is nog niet bekend voor wie Latifi zal worden ingezet. Het is niet de eerste keer dat Latifi voor Williams zal testen, tijdens de Franse Grand Prix reed de Canadees ook al voor het Britse-team. Race-Engineer Dave Robson kijkt met vertrouwen naar de vrijdagtraining van Latifi, hij is van mening dat de Canadees feedback kan geven over de verbeteringen aan de auto.

"Nicholas zal de auto op vrijdagmorgen besturen. Het zal interessant worden welke mening hij heeft over de veranderingen die we sinds de Franse Grand Prix hebben doorgevoerd. Vooral de prestaties in Boedapest geeft ons goede hoop."

Latifi kijkt uit om opnieuw in de auto te stappen. "Na de zomervakantie heb ik een extra drang om in de auto te stappen. Het voelt lang geleden dat je voor het laatst in de auto zat. De mogelijkheid om in de huidige Formule 1-auto's op Spa te rijden is heel bijzonder."

Het zal interessant worden om te zien welke coureur hij vervangt. George Russell zou vorige week een virus hebben opgelopen, maar zou dit weekend wel fit genoeg zijn om te starten.