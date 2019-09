Esteban Ocon voedt geruchten via Instagram

Esteban Ocon heeft gisteravond voeding gegeven aan de geruchten over zijn toekomst. De Fransman is één van de twee kanshebbers voor het tweede stoeltje bij Mercedes, dat nu bezet is door Valtteri Bottas. Of de Fin mag blijven of dat Ocon het zitje zal overnemen wordt deze zomerpauze beslist.

Mercedes of Renault?

Door de wijziging op zijn Instagram lijkt het erop dat Toto Wolff een beslissing heeft gemaakt. Waar eerst altijd 'Mercedes Test Driver' op zijn pagina stond heeft hij dit veranderd in 'Formula 1 Driver'. Dit sluit aan op de berichten die woensdag naar buiten kwamen dat Valtteri Bottas contractverlenging heeft gekregen van Mercedes, en Ocon de teamgenoot wordt van Daniel Ricciardo bij Renault in 2020.

Crash Ocon op Verstappen

In de Formule 1 ben je zo goed als je laatste race wordt vaak gezegd en dat is ook wat de meeste mensen zich herinneren. Hoewel Brazilië vorig jaar niet de laatste race was is het die race waarvan veel mensen Ocon herinneren toen hij achterop Verstappen crashte en hem de zege ontnam op Interlagos.

Fans reageren massaal op het Instagram-account van Ocon met vragen, maar ook herinneren zij hem aan dat moment in Brazilië. Zo zegt iemand: "Ga je naar Renault? Dan kun je weer achterop Max Verstappen crashen."