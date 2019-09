Helmut Marko: "Niemand weet wie teamgenoot Verstappen wordt"

Helmut Marko zegt dat mentale problemen ervoor hebben gezorgd dat Pierre Gasly zijn Red Bull-stoel verloor. Vorige week maandag maakte Red Bull bekend dat voor de resterende negen races van 2019 Pierre Gasly van plaats wisselen met Toro Rosso-rookie Alex Albon.

Albon betere keus dan Kvyat

De Oostenrijker zei dat hij de in Groot-Brittannië geboren Thaise coureur Albon verkoos boven alternatief Daniil Kvyat. "Ik denk dat Albon de betere keuze is. We kennen de snelheid van Daniil al. Als bestuurder is hij nu volledig voorbereid na zijn tijd bij Ferrari, maar na analyse van alle factoren hebben we voor Alex gekozen", zei hij tijdens de Super Formula-race in Motegi tegen Japanse media.

Wie wordt teamgenoot van Max Verstappen?

Marko ontkende dat rookie Albon nu eenzelfde pad zal bewandelen als Gasly en gedoemd is te mislukken: "Ik denk niet dat hij een tweede Gasly zal zijn. Toen we hem daar plaatsten hadden we niet verwacht dat hij de snelheid zou hebben die hij eigenlijk race per race heeft getoond."

"Niemand weet wie volgend jaar Verstappen's teamgenoot wordt, dus Albon heeft de mogelijkheid om te presteren en zich te ontwikkelen zonder enige druk in de resterende negen races."

Gasly mentaal zwak

Hij zei dat hij denkt dat Gasly worstelde met de druk van het leven in een topteam. Helmut Marko: "Ik dacht dat Gasly mentaal sterk was. Maar de beste verklaring voor zijn crisis zijn psychische problemen. Tot dit seizoen had Pierre een goed race- en kwalificatietempo en geen problemen met inhalen. Maar dit jaar toonde hij geen van deze kwaliteiten. Hij voelde zich ook verantwoordelijk voor de crash in de test van Barcelona. Dat zat in zijn hoofd nog voor hij aan het seizoen was begonnen."