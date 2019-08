Max Verstappen: "Wie mijn teamgenoot is maakt niet uit"

Vanaf de Grand Prix van Belgie krijgt Max Verstappen een nieuwe teamgenoot. Pierre Gasly moet door zeer tegenvallende prestaties bij het topteam van Red Bull het veld ruimen voor het opkomende talent Alexander Albon. Gasly zal zichzelf opnieuw moeten bewijzen naast Kvyat, nadat hij eerder dit jaar is verbleekt door de prestaties van de 21-jarige Nederlander.

Jammer voor Gasly

Het maakt Verstappen echter weinig uit wie zijn teamgenoot is. Of het nu Gasly of Albon is, hij zal zijn teamgenoot toch willen verslaan. De teamleider bij Red Bull heeft tot nu toe een zeer sterk seizoen gehad, door als enige niet-Mercedes-coureur races te winnen, en hij heeft aangegeven dat het hem niet uitmaakt wie zijn teamgenoot is. Toch beschreef hij het vertrek van Gasly als 'jammer' voor zijn voormalige teamgenoot.

Tegenover de Telegraaf zei Verstappen: "Het is natuurlijk jammer voor Pierre, maar persoonlijk maakt het mij echt niet uit wie mijn teamgenoot is. Het belangrijkste punt is dat we moeten presteren met de andere wagen en meer punten scoren voor het team."