Silly Season: Ocon breekt met Mercedes en tekent voor Renault

Esteban Ocon zit dit jaar op de reservebank bij Mercedes en kijkt noodgedwongen vanuit de pitbox toe hoe zijn collega's ieder weekend in de wagens stappen om te racen. De Fransman hoopt op een zitje bij het Duitse team voor volgend jaar, maar een definitieve keus heeft teambaas Toto Wolff nog niet gemaakt.

Mocht het zitje niet naar Ocon gaan dan wacht mogelijk de weg naar de uitgang en kan hij richting Renault wandelen. Het Franse team heeft nooit onder stoelen of banken gestoken graag te willen samenwerken met de Mercedes-protegé.

Ocon vervangt Hulkenberg

Kind van de rekening wordt, zoals verwacht, Nico Hulkenberg. De sympathieke Duitser die goed Nederlands spreekt liet de afgelopen weken al ontvallen dat hij wel eens kon vertrekken omdat Renault nog niet duidelijk heeft aangegeven met hem door te willen.

Esteban Ocon zou hem dan vervangen en kan rekenen op een tweejarig contract, zo meldt Auto Bild. De deal zal alleen door kunnen gaan op het moment dat Mercedes beslist dat Bottas contractverlenging krijgt voor 2020. Teambaas Toto Wolff zit echter wel in zijn maag met de kwestie. Vorige maand zei hij hierover: "Esteban is één van de grootste talenten in de Formule 1 en we willen hem graag behouden. Ik snap echter ook dat hij moet racen en die kans willen we hem niet ontnemen. We merken dat er genoeg interesse voor hem is vanuit andere teams."