Helmut Marko: "Er komt genoeg nieuw jong talent aan"

Het Red Bull-juniorprogramma staat de laatste jaren flink in de schijnwerpers. Niet alleen vanwege de plotselinge doorkomst van Max Verstappen, die in feite geen deel heeft genomen aan het doorlopen van alle klasses met Red Bull, maar ook vanwege de slechte aanwas van talenten en dus de doorstroom naar Toro Rosso en Red Bull Racing.

Superlicentie

De grootste problemen zitten hem voor Red Bull vooral in de punten voor een superlicentie. Het gebrek aan voldoende punten zorgden er eind vorig jaar voor dat Dan Ticktum, toen nog lid van het Red Bull juniorprogramma, geen superlicentie kon krijgen en dus ging het stoeltje bij Toro Rosso naar Alexander Albon.

De gevolgen hiervan zijn inmiddels ook duidelijk. Dan Ticktum bleef gefrustreerd achter en maakt geen deel meer uit van het Red Bull-programma, Alexander Albon neemt na 12 races in de Formule 1 het stoeltje van Pierre Gasly over bij Red Bull Racing.

Er komt nieuw talent aan

Een reden van de wisseling van Albon en Gasly is het gebrek aan talent in de Red Bull-vijver. De vraag die in de paddock al vaker onderling is gesteld blijft welke talenten Red Bull nog achter de hand heeft. Niet voor niets wordt geopperd dat de 31-jarige Japanner Naoki Yamamoto volgend jaar bij Toro Rosso in zal stappen.

Helmut Marko denkt echter dat het probleem op korte termijn speelt: "Dit is een probleem voor korte duur. Op de lange termijn komt er zeker genoeg jong nieuw talent aan. Deze jongens ontwikkelen zich op dit moment in de opstapklassen en gaan vanzelf de stap maken. Onze visie werkt nog steeds en het is duidelijk dat Ferrari en Mercedes hiernaar hebben gekeken want ze vertonen kopieergedrag."

Welke talenten heeft Red Bull?

Een aantal talenten die voor Red Bull uitkomen zijn bekend, maar zo zijn er ook minder bekende coureurs. Lucas Auer is bijna 25 jaar en rijdt in Japan in het Super Formula. De Oostenrijkse coureur is het neefje van ex Formule 1-coureur Gerhard Berger.

In het FIA F3 kampioenschap rijden de 19-jarige Juri Vips en eveneens 19-jarige Yuki Tsunoda, net als de 17-jarige Liam Lawson. In het Italiaanse en Duitse F4 kampioenschap komen Jonny Edgar en Dennis Hauger uit.

Blijven er nog twee talenten over: Jack Doohan, zoon van MotoGP-legende Mick Doohan, die rijdt in Aziatische F3 en de Euroformula Open, en Patricio O'ward die eerder dit jaar werd gecontracteerd en inmiddels onder andere racet in de Formule 2 bij MP Motorsport.