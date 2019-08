Honda: "Podiumplaats Kvyat in Duitsland mooie beloning voor Toro Rosso

Honda beleeft in 2019 haar succesvolste jaar sinds de terugkeer in de Formule 1 in 2015. Voor Masashi Yamamoto springt de podiumplaats van Daniil Kvyat en Scuderia Toro Rosso er misschien nog wel bovenuit.

Honda werkt sinds begin 2018 samen met Toro Rosso, nadat de motorleverancier in de drie seizoenen daarvoor weinig succes kende bij McLaren. Het kleine Italiaanse team werd vorig jaar geregeld ingezet om zaken te testen met het oog op 2019, omdat Honda voor aanvang van dat seizoen ook ging samenwerken met grote broer Red Bull Racing.

Podiumplaats Kvyat ziet Honda als mooie beloning

Met Red Bull werd er meteen geoogst, want in de eerste seizoenshelft werden er twee zeges geboekt en pakte Max Verstappen ook een pole position. Op Hockenheim, waar Verstappen won, eindigde Kvyat op de derde positie voor Toro Rosso. Tegenover Motorsport.com vertelde Yamamoto dat die podiumplaats een groots moment was na de ontwikkeling die het met het team doorgemaakt heeft.

"De derde plaats van Kvyat was voor ons een zeer groot ding, omdat we vorig jaar er samen aan hebben gewerkt om beter te worden en het soms ook moeilijk hadden. We hebben ons samen met Toro Rosso enorm ingespannen om progressie te boeken. Het was ook nog maar de tweede keer dat er een Toro Rosso op het podium stond, na de overwinning van Vettel."

"Ik had vorig jaar een gesprek met teambaas Franz Tost, nadat bekend was geworden dat we vanaf dit jaar ook met Red Bull zouden werken. We spraken over de mogelijkheden om tegen het einde van het jaar verschillende dingen te proberen bij Toro Rosso. We zijn ze dus erg dankbaar voor hun bijdrage en erg blij dat we samen met ze een podium hebben kunnen pakken."