Snelheid Stroll in races 'een verrassing' voor Perez

Sergio Perez heeft toegegeven een beetje verrast te zijn door de race pace van Lance Stroll dit seizoen. Het duo rijdt dit jaar voor het eerst als teamgenoten bij Racing Point.

Stroll heeft vier puntenfinishes behaald dit jaar ten opzichte van de drie van Perez. Laatstgenoemde scoorde al acht races op rij geen punten. Voorafgaand aan het seizoen 2019 voegde Stroll zich bij Racing Point, nadat onder leiding van zijn vader een consortium het voormalige Force India overnam, nadat het team onder curatele was gesteld in augustus 2018.

De Canadees moet Perez dit jaar nog verslaan in de kwalificaties, maar staat vier plaatsen hoger in het kampioenschap dan de Mexicaan. "Sinds hij hier gekomen is, heeft hij mijn verrast met zijn ritme in de race. Dat is iets wat me echt verrast heeft", vertelde Perez aan RACER. "Meestal had ik in vergelijking met mijn vorige teamgenoten de overhand, vooral qua snelheid in de race, maar Lance stond er meteen."

"Ik denk dat zijn racesnelheid behoorlijk goed is. Hij verbetert zich. Ik denk dat de coureur die hij momenteel is enorm veel verbeterd is in vergelijking met toen hij aankwam, dus er gaat nog veel meer van hem aankomen. Ik denk dat hij redelijk goed gepresteerd heeft. Hij is net als ik een racer op zondag, dus hij heeft het best goed gedaan gezien de auto die we tot nu toe gehad hebben."

Perez neemt verantwoordelijkheid voor crash in Duitsland

De voornaamste reden dat Stroll hoger staat in het kampioenschap dan Perez, is de vierde plaats die hij wist te behalen tijdens de knotsgekke Duitse Grand Prix. Perez scoorde daar precies nul punten. Al in de tweede ronde spinde de Mexicaan, waarna hij uiteindelijk tegen de muur tot stilstand kwam. Het is een fout waar hij de volledige verantwoordelijkheid voor neemt.

"Ik begon het seizoen prima", zei hij. "Ik reed redelijk goed, maakte geen fouten, maximaliseerde de potentie van de auto gedurende het eerste deel van het seizoen. Voor Duitsland moet ik de verantwoordelijkheid nemen. Dat heeft impact gehad op mijn seizoen tot de zomerstop. Over het algemeen veel positieve dingen, en ik verwacht een erg sterke tweede helft van het seizoen."