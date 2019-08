Van der Garde steekt Gasly hart onder de riem: "Geef nooit op"

Giedo van der Garde heeft Pierre Gasly een hart onder de riem gestoken. De Fransman raakte gisteren zijn plek bij Red Bull Racing kwijt, maar Van der Garde houdt geloof in de naar Scuderia Toro Rosso teruggezette coureur.

Gasly moet na twaalf races in dienst van Red Bull Racing alweer het veld ruimen. Vanwege tegenvallende prestaties moet hij bij het Oostenrijkse team plaatsmaken voor Alexander Albon, in de hoop dat zijn vervanger meer punten gaat scoren voor het constructeurskampioenschap. Voor Gasly zit er niets anders op dan terug te keren bij Toro Rosso, het team dat hem vorig jaar zijn debuut gunde in de Formule 1.

Van der Garde houdt vertrouwen in Gasly

Het is geen nieuwe situatie dat een coureur gedurende het seizoen zijn zitje in gevaar ziet komen. Van der Garde herkent die situatie uit zijn eigen tijd bij Caterham. Op Instagram stak de Nederlander Gasly een hart onder de riem en vertelde daarbij het verhaal wat hij in 2013 meemaakte in zijn enige Formule 1-seizoen.

"In 2013 waren mijn resultaten halverwege het seizoen bij Caterham niet zoals verwacht, maar ook niet wat het team verwachtte. Het was mijn eerste jaar in de Formule 1 en al snel realiseerde ik me dat alles in een fractie van een seconde gebeurde. In de ene race een crash, de volgende een mechanisch probleem en voor je het weet sta je onder een druk die je nooit eerder ervaren hebt."

'Geef niet op en herwin je vertrouwen'

"Ik bleef mezelf vertellen: "Het is pas je eerste jaar, blijf kalm, je hebt het in de GP2 laten zien, het balletje rolt straks weer je kant op." Toen ging de telefoon. Het was mijn teambaas, met wie ik altijd een goede relatie had. "Luister vriend, als je het nog een race verpest, lig je eruit." Stilte, eind van het gesprek."

"Ik raakte niet in paniek, maar zette de druk om in motivatie. De volgende race was Spa, waar ik Q2 haalde en door de teambaas omhelsd werd. Dat is ook de F1. Lang verhaal kort: ik vind het vervelend voor Pierre, maar geef nooit op. Herwin je vertrouwen en de flow waar je vorig jaar in zat en dan weet ik zeker dat je het ongelijk van iedereen kan bewijzen."