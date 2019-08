Albon vindt promotie naar Red Bull Racing 'surrealistisch'

Alexander Albon heeft gereageerd op zijn promotie naar Red Bull Racing. De Brits-Thaise coureur vertelde op social media dat hij de overstap surrealistisch vindt.

Exact een half jaar geleden had Albon nog nooit in een Formule 1-auto plaatsgenomen: dat gebeurde pas tijdens de wintertests in Barcelona. Oorspronkelijk zou hij in het seizoen 2018/19 debuteren in de Formule E, maar eind november werd Albon opeens gepresenteerd als coureur van Scuderia Toro Rosso. Enkele jaren daarvoor was hij al eens onderdeel geweest van het opleidingsprogramma van Red Bull, maar daar werd hij in eerste instantie gewogen en te licht bevonden.

Albon maakte in zijn eerste twaalf Formule 1-races een prima indruk. Vooral zijn races in China (starten in de pits, als tiende eindigen) en Duitsland (een sterk optreden in de regen voor P6) waren indrukwekkend. Met 16 punten staat hij vijftiende in het kampioenschap, maar in de komende weken krijgt hij een ideale kans om dat puntentotaal flink op te schroeven bij Red Bull Racing.

Albon bedankt Tost en Toro Rosso

Op social media reageerde Albon op zijn promotie. "Het is surrealistisch dat ik deze enorme kans krijg! Ik kan jullie niet genoeg bedanken voor het geloof in mij en dat dit mogelijk gemaakt is. Het is een sprong in het diepe, maar ik heb mijn zwembroek aan! Dank aan alle jongens bij Toro Rosso en in het bijzonder Franz Tost voor de enorme kans in de F1 en niet-aflatende steun tijdens mijn eerste jaar! Nu gaat de focus naar mijn eerste race met het team op Spa.

In het persbericht met de aankondiging van de wisseling verklaarde Red Bull Racing al dat Albon het seizoen afmaakt bij het team, waarna Red Bull gaat evalueren welke coureur er in 2020 naast Max Verstappen komt te rijden.