Verstappen: "Het maakt mij zoveel niet uit wie mijn teamgenoot is"

Het tijdperk van Pierre Gasly bij Red Bull Racing is ten einde. Alexander Albon is vanaf de Belgische Grand Prix de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, maar dat maakt de Nederlander niet veel uit.

Voor de tweede keer binnen een jaar krijgt Verstappen een nieuwe teamgenoot bij de hoofdmacht van Red Bull. Aan het eind van het seizoen 2018 moest hij afscheid nemen van Daniel Ricciardo, waarmee een eind kwam aan een voor Red Bull Racing succesvol rijdersduo. Gasly werd vervolgens overgeheveld naar de Oostenrijkse renstal, maar de Fransman heeft slechts twaalf races mogen genieten van zijn positie bij dat team.

Vanaf zijn vakantieadres reageerde Verstappen op het feit dat hij in België een nieuwe teamgenoot krijgt. "Natuurlijk is het jammer voor Pierre, maar het maakt mij persoonlijk niet veel uit wie mijn teamgenoot is. Het gaat erom dat we beter gaan presteren met de andere auto en daardoor meer punten binnenhalen voor het team", vertelde de Nederlander aan de Telegraaf.

Resultaten Gasly voor Red Bull Racing zwak

In vergelijking met Verstappen draaide Gasly een zeer moeizaam seizoen voor Red Bull Racing. De naar Toro Rosso teruggezette coureur behaalde een vierde positie als beste resultaat en scoorde in totaal 63 punten. Het contrast met zijn Nederlandse voormalige teamgenoot was enorm: Verstappen stond vijf keer op het podium, won twee races, pakte een pole position en scoorde 181 punten.