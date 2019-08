Maandag maakte Red Bull Racing bekend dat Pierre Gasly vanaf de Belgische Grand Prix niet meer voor het team in actie gaat komen. Alexander Albon neemt zijn plek vanaf Spa-Francorchamps over.

Daarmee gaat er een lang gekoesterde wens van Albon in vervulling. De Britse Thai was in zijn dagen als karter al onderdeel van het Red Bull Junior Programme en in die tijd gaf hij ook al een interview. Toen sprak hij al de wens uit om ooit voor Red Bull Racing in de Formule 1 in actie te komen. Die wens gaat tussen 30 augustus en 1 september in vervulling, omdat Albon dus het plekje van Gasly overneemt.