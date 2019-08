Coronel had Kvyat gepromoveerd: "Ik had het niet aangedurfd met Albon"

Het was voor velen geen verrassing dat Pierre Gasly vandaag de deur gewezen werd bij Red Bull Racing, maar Tom Coronel had niet verwacht dat Alexander Albon aangewezen zou worden als zijn vervanger.

Eerder vandaag maakte Red Bull Racing bekend dat Gasly en Albon voor de rest van het seizoen van plek zullen ruilen. Albon zal vanaf België dus de teamgenoot zijn van Max Verstappen, terwijl Gasly terugkeert op het oude nest bij Toro Rosso. Op het oog lijkt het een riskante keuze te zijn van Red Bull om de onervaren Albon de kans te geven bij de hoofdmacht van Red Bull.

Dat is ook de mening van Coronel. In gesprek met Formule 1 zei hij dat hij zelf de keuze had laten vallen op Daniil Kvyat, de andere Toro Rosso-coureur. "Ik had het niet aangedurfd met Albon. Ik was voor Kvyat gegaan. Dat is een type Hülkenberg/Magnussen: zeer goed, snel, ervaren; daar heb je veel aan. Als je hem kiest, vermoord je er niemand mee, want hij heeft er zelf ook niets mee te verliezen."

"Albon zet je nu daarentegen onder zó veel druk. Van Kvyat had ik door z’n ervaring méér verwacht dan van Gasly, van Albon doe ik dat niet. Maar ja, misschien hebben ze bij Red Bull bij Albon iets gezien wat ik niet zie. Zij hebben natuurlijk ook alle data. En wat het natuurlijk wel is met deze actie, is dat ze zelf uiteraard denken: ‘we pakken de beste uit onze groep."

Druk om te presteren hoog voor Albon

De druk zal dus groot zijn voor Albon om te presteren, iets wat Gasly in zijn twaalf races bij Red Bull niet lukte. "Want als hij het nu niet beter doet dan Gasly, gaat ‘ie af", stelt Coronel. "Maar ik snap van hem dat hij de kans grijpt nu ‘ie voorbij komt, want dat moet je als coureur ook doen. En bovendien: bij Red Bull beslissen de grote bazen en heb je maar gehoor te geven."