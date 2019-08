Williams: "Reglementen moeten voorzien in verlaging gewicht F1-auto's"

Het gewicht van Formule 1-auto's is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Volgens Claire Williams is dat een schadelijke zaak. Zij wil graag zien dat de sport er via de reglementen iets aan doet, omdat gewicht besparen duur is.

Tegenwoordig wegen Formule 1-auto's zo'n 740 kilogram inclusief de coureur. In de afgelopen jaren is dat gewicht flink gestegen, want tien jaar geleden wogen de auto's inclusief coureur nog iets meer dan 600 kilogram. De verwachting is dat de auto's voor 2021 nog zwaarder gaan worden, waardoor het gewicht inclusief de coureur mogelijk in de buurt van de 1000 kilogram gaat komen.

Recent riepen een aantal coureurs echter op om het minimumgewicht van de bolides te verlagen. Zij zouden door het hoge gewicht van de auto's vooral veel snelheid en wendbaarheid verliezen in de langzame bochten. Williams onderschrijft de problematiek en vindt dat er een oplossing moet komen. Volgens de teambaas van Williams moet dat wel gebeuren door middel van het reglement, zo vertelde ze exclusief aan GPToday.net.

"Het probleem met het gewicht is iets waar we vele uren over gedebatteerd hebben en ik denk dat het iets is wat aangepakt moet worden. We moeten manieren vinden waarop we het gewicht verlagen. Niet alleen om het racen te verbeteren en de auto's beter te besturen te maken voor de coureurs, maar als het niet via de reglementen gedaan wordt, dan zullen sommige teams het op eigen houtje gaan proberen."

"De grotere teams kunnen het gewicht verlagen, omdat het enorm hoge kosten met zich meebrengt om het gewicht van een F1-auto te verkleinen. De kleinere teams moeten eerst de aerodynamica aanpakken en kijken hoe de banden het houden, terwijl het gewicht het derde ding op de lijst is. Je kan weinig gewicht besparen met een klein budget, maar de grotere teams kunnen dat wel. Dan krijgen we dezelfde problemen als waar we nu over klagen."