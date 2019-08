Vettel: "Binotto bewaart de rust bij Ferrari ondanks lastige seizoensstart"

Het seizoen 2019 verloopt niet zoals gehoopt voor Ferrari, maar binnen het team blijft iedereen kalm. Dat is volgens Sebastian Vettel te danken aan teambaas Mattia Binotto.

Binotto nam begin 2019 de taak als teambaas bij Ferrari over van Maurizio Arrivabene, die eind 2018 de deur gewezen werd. Tot dusver is de Scuderia er echter niet in geslaagd om een race te winnen dit jaar, hoewel het team er drie keer erg dichtbij was. Vettel vindt het niet eerlijk om de twee teambazen te vergelijken, maar hij looft Binotto wel voor zijn kalme leiderschap.

"Ik denk niet dat het eerlijk is om ze met elkaar te vergelijken. Ieder jaar en iedere situatie is anders. Een ding wat we wel bereikt hebben als team met Mattia als onze leider, is dat we kalm blijven. De situatie is niet makkelijk geweest en we hebben niet gewonnen. Dat is niet de meest normale situatie die je kan hebben. We hadden niet de eerste seizoenshelft waar iedereen op hoopte."

Tevredenheid bij Vettel over Binotto

"Toch is de focus er en iedereen binnen het team blijft kalm en vastberaden om zo snel mogelijk progressie te boeken. Sommige dingen gaan niet over een nacht ijs, maar we weten goed hoe we ervoor staan met de auto, wat we moeten doen, en hopelijk kiezen we de juiste richting voor de komende maanden. Mattia doet het echter erg goed; hij houdt het team kalm en samen."

"Tegelijkertijd herinnert hij ons eraan waar we naartoe moeten. Zijn rol is anders dan zijn rol in het verleden, maar het team is om hem heen en de organisatie lijkt sterk op die van twaalf maanden geleden. Er is niet zo veel verandering, maar ik denk dat dat positief is. Vanaf waar we nu zijn, moeten we als team sterker worden. Ik denk wel dat hij ons op de juiste manier leidt."

Ferrari staat momenteel tweede in het kampioenschap voor constructeurs. Het team heeft een achterstand van 150 punten leiders Mercedes, terwijl Red Bull Racing een achterstand van 44 punten heeft.