Isola: "Harde banden Verstappen waren goed genoeg om einde race te halen"

Max Verstappen ging in de slotfase van de Hongaarse Grand Prix een tweede keer naar de pits, nadat hij gepasseerd was door Lewis Hamilton. Volgens Mario Isola van Pirelli was dat echter geen noodzaak.

Verstappen werd in ronde 67 ingehaald door de aanstormende Hamilton, waarna hij aan het eind van die ronde de pits bezocht voor een nieuw setje rubber. De Nederlander klaagde dat hij het einde van de race niet zou halen op de harde banden die onder zijn auto zaten. Isola, de Formule 1-baas van Pirelli, is daar niet van overtuigd nadat hij de banden bekeken heeft.

"Dat geloof ik niet", stelde Isola na de Hongaarse Grand Prix. "Kijkend naar de banden denk ik niet dat het een probleem was om het einde te halen. We hadden geen problemen met de slijtage hier, maar ik denk dat het gewoon een strategische beslissing was op basis van de degradatie die het team zag."

'Tweede stop Verstappen puur voor rijden snelste ronde'

Hamilton maakte in de 49ste ronde zijn tweede pitstop van de dag, waarbij hij de hards omruilde voor mediums. Voor die stop zat hij de hele tijd kort achter Verstappen. Op zijn verse banden wist hij het gat weer te dichten en er voorbij te gaan. Volgens Isola begreep Red Bull dat Mercedes het voordeel had na het maken van die tweede stop, waarna besloten werd om Verstappen binnen te halen als hij ingehaald zou worden.

"De realiteit is dat Mercedes na de tweede pitstop veel sneller was, en Max zag dat. Op dat moment kon hij weinig doen. "Kijkend naar het niveau van de degradatie en de slijtage van de banden presteerden ze zoals we verwachtten. Het draaide meer om de strategische beslissingen die de teams maakten, maar de banden zagen er prima uit. Natuurlijk stopte Verstappen aan het eind alleen maar omdat hij de snelste ronde te rijden."