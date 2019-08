Hakkinen: "Mercedes kan dominantie niet meer voor lief nemen door Red Bull"

Mika Hakkinen heeft hoge verwachtingen van de tweede seizoenhelft in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen verwacht dat Red Bull Racing ervoor zou kunnen zorgen dat Mercedes in het restant van het seizoen niet meer domineert.

In zijn column voor Unibet blikte Hakkinen terug op de Grand Prix van Hongarije en ook blikte hij alvast een beetje vooruit naar de tweede helft van het seizoen. Volgens de Fin is de Formule 1 momenteel in een gezondere staat dan vier races geleden, toen Mercedes het seizoen nog leek te domineren. Sindsdien is volgens Hakkinen het seizoen op de kop gezet en dat is vooral te danken aan Red Bull Racing.

"Een van de redenen is dat Red Bull Racing hun auto tot winnaar ontwikkeld heeft, wat leidde tot de zeges van Max Verstappen in Oostenrijk en Duitsland. In Hongarije kon de spannende natuur van de strijd tussen Red Bull en Mercedes niet duidelijker worden, waardoor er een fascinerend gevecht ontstond tussen Max en Lewis."

Hakkinen had eerder al pole voor Verstappen verwacht

Hakkinen vindt het verbazingwekkend dat Verstappen in Hongarije pas zijn eerste pole pakte, maar de manier waarop het wel lukt maakte diepe indruk. "Hij zit in zijn vijfde jaar en had al zeven Grands Prix gewonnen. Zijn kwalificatieronde op zaterdag was indrukwekkend. De aard van de Hungaroring paste goed bij zijn auto, maar het verschil met Valtteri Bottas was slechts 0,018 seconde. Om te illustreren hoe krap dat is, berekende Mercedes dat dit gelijk stond aan 106 centimeter op de meet."

Van de tweede seizoenshelft heeft Hakkinen hoge verwachtingen. "De tweede helft van het kampioenschap van dit jaar zal heel anders zijn dan de eerste helft. Ik verwacht dat Ferrari in België en Italië hard zal pushen voor de overwinning, maar Red Bull en Honda zullen hun auto blijven ontwikkelen. Mercedes kan haar dominantie niet meer voor lief nemen."