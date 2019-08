Otmar Szafnauer denkt dat Racing Point alles gegeven heeft in Hongarije

Nadat beide auto's tijdens Q1 het eindstation vonden en de Hongaarse Grand Prix voor de Brits Canadese-renstal zonder punten werd afgesloten gaf Otmar Szafnauer toe dat het een moeilijk weekend was.

Sergio Perez is na de Grand Prix van Hongarije al acht Grands Prix puntloos. Ondanks dat was de Mexicaan op weg naar een goede klassering op de Hongaroring, ware het niet dat de Toro Rosso van Alexander Albon aan het einde van de race met het laatste punt vandoor ging.

Perez had geluk dat hij de finishvlag nog kon halen omdat hij een probleem met de ophanging had doordat hij contact maakte met de Thai. "Het zou altijd hard werken worden voor ons, zeker gezien de startposities. We hebben echt alles gegeven en kwamen dicht bij een punt met Sergio", verklaarde Szafnauer.

"De actie van Alexander Albon was erg stevig en er was contact, dat had gevolgen voor Sergio's auto aan het einde van de race.

Geen geluk bij strategie Lance Stroll

Lance Stroll had minder geluk omdat hij zich in verkeer bevond en de gok om een vroege pitstop te maken was niet succesvol. "Voor Lance moesten we vroeg reageren op de auto's om ons heen. Hierdoor moesten we eerder stoppen dan verwacht", verklaarde Szafnauer. "We moesten reageren op de stop van Antonio Giovinazzi, maar George Russell bezocht in dezelfde ronde als Lance de pits en hierdoor bleven wij achter hem steken."

"We hebben daarna gekeken of we de strategie konden veranderen", verklaarde hij. "We wilden een nieuwe set banden aan het einde van de race laten werken, maar uiteindelijk kwamen wij ronden tekort om nog iets te ondernemen", klonk het teleurstellend.

Szafnauer zegt dat het belangrijk is voor Racing Point om ontspannen terug te keren op de paddock in Spa. "Het is teleurstellend om Boedapest met lege handen te verlaten, maar we komen na de zomerpauze fris terug. Ik weet zeker dat wij een sterkere tweede seizoenshelft hebben", gaf de Amerikaanse Roemeen de hoop niet op.