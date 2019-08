Haas F1 schatte maximale tempo Grosjean op harde banden verkeerd in

Romain Grosjean kon geen potten breken tijdens de Grand Prix van Hongarije. De Haas F1-coureur viel uiteindelijk uit, maar merkte na zijn pitstop dat het team hem met de verkeerde banden op pad had gestuurd.

Op de Hungaroring reed Grosjean wederom met een VF-19 die niet voorzien was van de nieuwste updates en in de kwalificatie was zijn tempo goed te noemen. In de race wist hij aanvankelijk stand te houden, maar na zijn pitstop zakte het helemaal weg bij de Fransman. Uiteindelijk volgde er dus een uitvalbeurt, maar het vonnis over zijn race was eigenlijk al geveld na zijn stop.

Harde banden verkeerde strategische keuze

Grosjean werd door Haas F1 op pad gestuurd met een set harde banden, maar op die banden bleek de auto niet uit de voeten te kunnen. De Zwitserse Fransman stelt dat Haas te ambitieus was over het tempo wat er mogelijk was. "Op de softs waren we oké. In de eerste stint hield ik iedereen achter me en lette ik op mijn banden. Daarna maakten we een vroege stop voor de hards en dat was niet een goede band om op te rijden."

"We zagen het aan het einde met Max Verstappen dat er in vergelijking met de mediums geen grip was. Van softs naar mediums gaan was de juiste strategie, maar we hadden daar geen idee van omdat we vrijdag weinig probeerden. We zetten de hards onder de auto en meteen kreeg ik blauwe vlaggen. Ik kon voelen dat er geen grip was en dat het een lange zit zou worden."

"Aan het begin vroegen ze me om de snelheid van de anderen te volgen, maar dat was veel te snel voor wat er mogelijk was. Ik hield iedereen achter me en dat ging prima, maar daarna vroegen ze me om snelheid op de hards en dat was gewoon onmogelijk."