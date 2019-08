Ferrari mikt op eerste seizoenszege van 2019 op Spa

Bij het ingaan van de zomerstop staat Ferrari nog altijd op nul zeges in 2019. Teambaas Mattia Binotto zal ervoor zorgen dat het team zich optimaal voorbereidt op de Belgische Grand Prix, zodat daar wel gewonnen kan worden.

Ferrari is in 2019 al drie keer heel dichtbij een zege geweest. In Bahrein was Charles Leclerc op weg naar de overwinning toen er een probleem in de krachtbron ontstond. In Canada kreeg Sebastian Vettel een controversiële tijdstraf, waardoor hij terugviel naar de tweede positie, terwijl Leclerc in Oostenrijk in de slotfase gepasseerd werd door een ontketende Max Verstappen.

In Hongarije had Ferrari het lastig, omdat de SF90 kampt met een gebrek aan downforce. Op het rechte stuk heeft het team echter een voordeel qua topsnelheid en daardoor is het team de favoriet voor de races op Spa-Francorchamps en Monza, waar de eerste twee races na de zomerstop plaatsvinden. Binotto heeft goede hoop voor die wedstrijden.

"We zouden daar absoluut competitiever moeten zijn. Er zullen echter geen cadeaus gegeven worden en al onze concurrenten zullen sterk zijn en ons proberen te bedreigen", vertelde teambaas Binotto in Hongarije. "De situatie zal anders zijn dan in Boedapest. We zullen onszelf optimaal moeten voorbereiden om in ieder geval te proberen onze eerste zege van het jaar te behalen."

Ferrari moet kijken naar snelle vormveranderingen

Ferrari was bijna een halve seconde langzamer dan Verstappen in de Hongaarse Grand Prix en kwam een minuut na winnaar Lewis Hamilton over de finish. Binotto weet dat Ferrari eraan moet werken om te begrijpen waarom het in Duitsland mogelijk de snelste auto van het veld had, terwijl het team een week later langzamer was dan Mercedes én Red Bull Racing. "Wat we moeten verklaren is niet alleen hoe het vandaag mogelijk is, maar hoe we vorige week de snelste auto hadden en nu niet de snelste zijn."

"Het hangt hier af van het circuit. We weten dat onze auto downforce tekort komt en op een circuit als Boedapest, waar maximale downforce nodig is, hebben we duidelijk moeite. In de race heb je meer moeite dan in de kwalificatie, want in een enkele ronde vangt de grip van de banden het gebrek aan downforce op. Over een langere afstand glij je, oververhitten de banden en is het allemaal lastiger."