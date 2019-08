Sainz: "Deze vijfde plek voelt nog beter dan die in Duitsland"

Carlos Sainz maakte ook in Hongarije weer een uitstekende indruk. De McLaren-coureur werd voor de tweede keer op rij vijfde en dat het in een droge race gebeurde, zorgt voor een extra goed gevoel.

Het hele seizoen is Sainz al in een goede vorm, maar in de laatste twee races draait de machine op volle toeren bij de Spanjaard. In Duitsland hield hij, op een spin na, zijn hoofd koel en werd hij vijfde, een resultaat dat hij in Hongarije wist te evenaren. Wat het resultaat misschien nog wel mooier maakte, is dat hij de Red Bull van Pierre Gasly voor wist te blijven, terwijl hij ook voor Valtteri Bottas in de Mercedes eindigde.

"Mijn tweede P5 op rij, wat ik volgens mij nog nooit eerder heb gedaan, dus daar ben ik zeer blij mee", vertelde Gasly na afloop van de race. "Vooral met deze vijfde plek - ik weet niet waarom, maar het voelt veel beter dan die op Hockenheim. Het voelt misschien wel zo goed omdat we in een droge race voor Pierre Gasly en een Mercedes geëindigd zijn."

'Gasly heeft nooit een echte kans gehad'

Gasly zat vanaf zijn tweede pitstop achter Sainz, maar hij kwam er niet voorbij. "Gasly was erg dichtbij, maar hij heeft nooit een echte kans gehad", zegt de nummer 7 van het WK. "Ik dacht, net als met Ricciardo op Silverstone, aan het goed positioneren van de auto op de juiste plaatsen en het uitsluiten van fouten. We gaven hem geen enkele kans. Ook helpt het natuurlijk dat we de snelheid hadden die we hier hadden."

Sainz zal met een heerlijk gevoel de zomerstop ingaan. In zijn eerste seizoen bij McLaren staat hij dus zevende in het WK met 58 punten, wat er 27 meer zijn dan Kimi Raikkonen op P8 verzameld heeft. Daarnaast heeft McLaren in het constructeurskampioenschap een marge van meer dan 40 punten op Toro Rosso, dat de vijfde plek bekleedt.