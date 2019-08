Honda: "Race verraadt dat Mercedes nog een voorsprong heeft op Red Bull"

Honda is blij dat Max Verstappen tweede geworden is tijdens de Hongaarse Grand Prix, maar de motorleverancier concludeert dat Mercedes haar zaakjes nog net wat beter op orde heeft.

Een week na de zege in Duitsland scoorde Verstappen in Hongarije de eerste pole position uit zijn carrière. Een dag later kon hij dat niet omzetten in een overwinning. Een strategische meesterzet zorgde ervoor dat Lewis Hamilton in de slotfase een succesvolle aanval op de Nederlander inzetten. De tweede plek van de Red Bull Racing-coureur heeft Honda laten zien dat Mercedes momenteel nog het te kloppen team is.

"Nadat hij van pole startte had Max de hele race een geweldige strijd met Hamilton, maar hij moest het uiteindelijk doen met de tweede plek. Het resultaat demonstreert dat de leiders in het kampioenschap nog steeds qua prestaties beter zijn dan wij en vandaag hebben een geweldige coureur en een geweldige strategie de race gewonnen. We moeten ons pakket van krachtbron en chassis verbeteren als we meer races willen winnen na de zomerstop", vertelde Toyoharu Tanabe na de race.

'P10 voor Toro Rosso maximaal haalbare'

Met Pierre Gasly op P8 en Alexander Albon op P10 waren er nog twee door Honda aangedreven coureurs die in de punten eindigden. Volgens Tanabe zat er voor Albon en Toro Rosso niet meer in. Tevens bevestigde de technisch directeur van Honda dat er voor de zomervakantie nog hard gewerkt zal worden voor de tweede seizoenshelft.

"Voor Toro Rosso had Alex een sterke race vanaf P12 op de grid om een waardevol punt te scoren. Gezien de snelheid van het team over het hele weekend was dit realistisch gezien het beste resultaat wat we konden verwachten. Hoewel we de zomerstop hebben, hebben we nog een aantal werkdagen en ze zullen hard blijven pushen om ons te verbeteren voor de resterende races dit jaar."