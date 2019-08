Vettel: "Kwalificatie Hongarije bevestigt beeld van Ferrari in 2019"

Sebastian Vettel herkende tijdens de kwalificatie in Hongarije een patroon voor Ferrari. De Duitser zag hetzelfde plaatje als dat hij gedurende het seizoen eigenlijk al vaker had gezien.

Ferrari was consistent het snelste team in de eerste sector gedurende het weekend, maar verloor ten opzichte van Red Bull Racing en Mercedes in de tweede en derde sector. Ferrari's voordeel op de rechte stukken maakten snelle eerste sectoren mogelijk, maar daardoor verloor het tijd in de bochten waar het minder grip had in vergelijking met haar rivalen. Charles Leclerc en Vettel werden op bijna een halve seconde vierde en vijfde in de kwalificatie.

"We moeten realistisch zijn", zei Vettel na de kwalificatie tegenover GPToday.net. "We komen snelheid tekort in de bochten, niet op het rechte stuk. Daarom is sector 1 redelijk goed. We hadden het lastig om de banden heel te houden en hadden in de laatste bochten niet genoeg grip. Daar verloren we het meest. Het was een lastige sessie, maar het is een bevestiging van wat we de afgelopen weken en maanden al zien. Onze auto is goed op de rechte stukken, maar niet de beste in de bochten."

'Inhalen niet onmogelijk in Hongarije'

De Hungaroring is een krap circuit met veel bochten op gemiddelde snelheid, wat inhalen traditioneel lastiger maakt. Vettel ontkent dat inhalen onmogelijk is op het circuit, maar hij bevestigt wel dat de auto consistent sneller moet zijn dan de auto die gevolgd wordt. "Het is zwaar voor de banden, dus ik hoop dat het heet en lastig wordt in de race. Dan kunnen we ten minste wat druk zetten en iets doen."

"Onder normale omstandigheden houden de banden het en is het een een-stopper, wat minder spannend is. Inhalen is hier mogelijk, maar je moet sneller zijn. We zullen zien wat we morgen kunnen doen. Ik sta op de derde rij, dus heb wat meters goed te maken. Onze starts zijn meestal wel goed. We zullen zien, want de race is op en nieuwe dag. Misschien had ik vandaag nog wat meer kunnen tonen, maar niet genoeg om voor de top 3 te gaan."