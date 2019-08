Russell trots na P16 in kwalificatie: "Auto kwam tijdens kwalificatie tot leven"

George Russell heeft een geweldige indruk gemaakt tijdens de kwalificatie voor de Hongaarse Grand Prix. De bolide van Williams kwam volgens hem 'tot leven' op weg naar een zestiende positie aan het einde van Q1.

Voor het eerst dit seizoen kon Russell zich echt meten met de auto's in de middenmoot. Voorafgaand aan zijn laatste run stond hij al op P15 en met een sterke ronde ging hij zelfs even naar P9. Uiteindelijk moest de Brit het doen met de zestiende positie, waarmee hij alsnog uitgeschakeld werd in Q1. Door de gridstraf voor Antonio Giovinazzi mag Russell wel vanaf de vijftiende positie vertrekken.

"Dit is de beste keer dat ik een Formule 1-auto van Williams bestuurd heb. De auto kwam vandaag echt tot leven", vertelde Russell na de sessie tegenover onder andere GPToday.net. "Voorafgaand aan dit weekend meenden we dat we de banden niet in het perfecte window kregen bij andere races en besloten om een andere aanpak te hanteren en andere dingen te proberen."

"Zoals ik gisteren al zei, was het een zeer productieve dag. Deze banden zijn zo lastig om mee om te gaan. Als je ze echter aan de praat krijgt, dan ga je met een heel ander wapen de strijd aan", verklaarde Russell, die in Q1 1,3 seconde sneller was dan teamgenoot Robert Kubica in de andere Williams.

Russell ziet dat upgrades vruchten afwerpen

Na het punt dat Kubica scoorde in Duitsland is het positieve resultaat in de kwalificatie in Hongarije een nieuwe opluchting voor Williams, dat dit jaar tot nu toe een rampseizoen beleeft. Russell loofde na zijn goede kwalificatie de medewerkers in de fabriek in Grove voor het harde werk dat ze gedaan hebben om de FW42 te verbeteren.

"Ik voelde me absoluut geweldig in de auto. Buiten de banden om laat het zien dat het werk van de aero-mensen op de fabriek om terug te komen na de problemen van de afgelopen twee jaar zich echt uit begint te betalen. We hebben qua prestaties een grote stap vooruit gezien en het positieve is dat we later dit jaar met nog meer zullen komen. Voor iedereen is dit dus een opluchting."