Marko: "Verstappen de beste coureur die Red Bull voortgebracht heeft"

Helmut Marko heeft zich duidelijk uitgesproken over de coureurs die Red Bull naar de Formule 1 gebracht heeft. Niet viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, maar Max Verstappen is volgens hem de beste coureur ooit uit de Oostenrijkse opleidingsstal.

Verstappen rijdt tot nu toe zijn hele F1-carrière al in dienst van teams van Red Bull. In 2015 debuteerde hij namens Scuderia Toro Rosso in de sport en iets meer dan een jaar later volgde de overstap naar Red Bull Racing al. Daar is de Nederlander nu bezig aan zijn vierde seizoen. Het jaar 2019 verloopt vooralsnog voorspoedig, zonder uitvalbeurten en met al twee zeges in elf races.

Toch is Verstappen niet de eerste coureur uit de opleidingsstal van Red Bull die successen beleeft in de Formule 1. Daniel Ricciardo is eveneens een zevenvoudig Grand Prix-winnaar, terwijl Vettel in Oostenrijkse dienst zelfs vier wereldtitels wist te pakken. Toch is Marko van mening dat niet de Duitser, maar Verstappen het grootste talent is dat Red Bull Racing ooit heeft voortgebracht.

"Max Verstappen is de beste en meest complete Formule 1-coureur die Red Bull ooit binnen de gelederen heeft gehad, voor zijn leeftijd is hij al heel erg volwassen. Hij wil winnen en als hij dat doet is hij blij, maar wanneer hij verliest is hij natuurlijk niet blij en dat is precies zoals het hoort te zijn", vertelde Marko aan Sky Sports Italia.

Marko verwacht geen vertrek Verstappen

Eerder dit seizoen was er sprake van dat Verstappen zou kunnen vertrekken bij Red Bull Racing door het bestaan van ontsnappingsclausules. Na de succesvolle periode van de afgelopen maand acht Marko de kans klein dat de Nederlander alsnog vertrekt. "Ik zie hem volgend seizoen dan ook niet vertrekken, wij zullen er in ieder geval alles aan doen om de wagen en de motor te verbeteren om Max zo langer bij ons te houden."